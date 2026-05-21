Ufficiale Villarreal, si ammaina la bandiera Dani Parejo: lascia dopo 6 anni, 269 gare e una Europa League

Il Villarreal CF e Dani Parejo si separano dopo sei stagioni di grande successo. Il centrocampista madrileno chiude così una brillante carriera in cui ha lasciato il segno, diventando una leggenda del club dopo aver indossato la maglia gialla in 269 partite e aver segnato un totale di 16 gol.

Da giocatore della nazionale gialla, ha vinto la UEFA Europa League (2021), ha raggiunto le semifinali di Champions League (2022) e ha ottenuto tre qualificazioni per la massima competizione continentale.

Il Villarreal CF gli renderà omaggio nell'ultima partita di LALIGA contro l'Atlético de Madrid, in occasione della festa per la conquista della Champions League che si terrà allo stadio de la Cerámica insieme ai tifosi.

Dani Parejo, nono giocatore con il maggior numero di presenze nella storia del Villarreal.

Dani Parejo è il nono giocatore con il maggior numero di presenze ufficiali nel Villarreal CF e il quinto giocatore con il maggior numero di presenze nella storia della Liga. Dal suo arrivo nel 2020, il nativo di Madrid è stato un giocatore chiave per il Sottomarino Giallo, così come per i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Villarreal negli ultimi tempi.

Il Villarreal CF lo ringrazia per la dedizione e l'impegno dimostrati durante il suo brillante periodo da giocatore del club e gli augura buona fortuna per la sua futura carriera.