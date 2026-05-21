Ufficiale Thiago Silva e il Porto si lasciano ancora. Il brasiliano non rinnoverà il contratto

L’avventura di Thiago Silva con il Porto è già arrivata al capolinea. Il difensore brasiliano, tornato in Europa lo scorso gennaio con l’obiettivo di rilanciare le proprie chance di partecipare al Mondiale 2026 con il Brasile, lascerà infatti il club portoghese alla scadenza del contratto, prevista per il 30 giugno.

Nonostante la conquista del campionato con i Dragões, l’ex centrale di Milan e Paris Saint-Germain non è riuscito a convincere il commissario tecnico Carlo Ancelotti, che ha deciso di non inserirlo tra i convocati della Seleção per la rassegna iridata. Ad annunciare l’addio è stato lo stesso Porto attraverso una nota ufficiale: "Il contratto di Thiago Silva è terminato e il difensore brasiliano, 41 anni, lascia il Porto dopo due esperienze con il nostro club. Durante il suo primo passaggio, nel 2004, ha vestito la maglia della squadra B, iniziando un percorso che lo avrebbe portato a una carriera ricca di successi. Nel suo secondo periodo in Portogallo, dopo aver già conquistato la Champions League allo Stadio do Dragão, ha disputato 14 partite tra campionato, Europa League e Coppa del Portogallo, contribuendo alla vittoria del titolo nazionale e aggiungendo il 33° trofeo della sua carriera. Auguriamo a Thiago Silva il meglio per il futuro: il Porto sarà sempre casa sua".

Nei sei mesi trascorsi in Portogallo, il veterano brasiliano ha portato esperienza e leadership nello spogliatoio, contribuendo al successo finale in campionato della squadra di Farioli. Ora resta da capire quale sarà il prossimo passo della sua carriera. A 41 anni, Thiago Silva non ha ancora annunciato il ritiro e potrebbe valutare nuove opportunità prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.