Clamoroso a Valenciennes: vince 13-0 in Coppa di Francia e l'allenatore viene esonerato

Ha del clamoroso la decisione presa dal Valenciennes, che ha sollevato dall'incarico l'allenatore Pierre Blois appena ventiquattro ore dopo la più larga vittoria della storia del club. Domenica la formazione del Nord della Francia aveva infatti travolto 13-0 il CS Habarcq, squadra di nona divisione, nel quinto turno della Coppa di Francia, ma il risultato non è bastato a cambiare il destino del tecnico.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Valenciennes ha annunciato l'esonero: "Il VAFC informa che Pierre Blois è stato sollevato dalla responsabilità della prima squadra a partire da lunedì 12 ottobre". Una decisione che ha sorpreso molti, considerando il netto successo ottenuto nel weekend, impreziosito anche dalla tripletta dell'attaccante franco-canadese Luka Boiteau. In realtà, il pesante successo in Coppa non ha cancellato un avvio di stagione molto deludente in Ligue 3: Blois, promosso in panchina dopo aver guidato ad interim la squadra nel finale della scorsa stagione in seguito all'addio di Stéphane Moulin, era riuscito a conquistare la salvezza nel 2025-2026. Il nuovo campionato è però iniziato in salita: dopo il pesante 4-0 subito all'esordio contro il Caen, il Valenciennes ha raccolto appena otto punti nelle prime nove giornate, ritrovandosi al primo posto utile per evitare la retrocessione e già distante sette lunghezze dalla zona playoff.

A pesare è stato soprattutto il rendimento recente, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato. Per questo la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica, affidando la squadra ad interim a Samuel Goethals, finora vice di Blois. Al suo fianco ci sarà Rudy Mater, storica bandiera del Valenciennes. Goethals, 37 anni, è noto soprattutto per la straordinaria cavalcata compiuta con il Pays de Cassel nella Coppa di Francia 2022-2023, culminata con gli ottavi di finale e la sfida contro il Paris Saint-Germain di Neymar, Sergio Ramos e Kylian Mbappé. Dopo i prossimi impegni contro Amiens e Cannes, il Valenciennes affronterà una serie di scontri diretti per la salvezza, nei quali il club spera di invertire finalmente la rotta con la nuova gestione tecnica.