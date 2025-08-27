Ufficiale
Cesena, depositato il contratto del 2006 Mamadou Kebbeh: arriva dal Valenciennes
TUTTO mercato WEB
Nuovo talento in casa Cesena. Attraverso il sito ufficiale della Lega B si apprende del deposito del contratto di trasferimento a titolo definitivo dal Valenciennes del difensore centrale classe 2006 Mamadou Kebbeh.
Il giocatore cresciuto nel settore giovanile del club dell'Alta Francia nella passata stagione ha militato nella seconda squadra della società collezionando 36 apparizioni.
