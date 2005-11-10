Il Watford di Dionisi torna a respirare dopo 4 sconfitte consecutive: battuto il Charlton 2-0
Michele Pavese
Il Watford di Alessio Dionisi ritrova il sorriso dopo un periodo difficile. Gli Hornets superano il Charlton Athletic per 2-0 a Vicarage Road e interrompono una serie negativa di quattro sconfitte consecutive in campionato, conquistando tre punti importanti per risollevare la classifica.
Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di casa sblocca il risultato al 58': a firmare il vantaggio è Luca Kjerrumgaard, bravo a piazzare il pallone nell'angolo basso alla sinistra del portiere, finalizzando una delle tante occasioni costruite dal Watford. Il Charlton prova a reagire, ma trova sulla sua strada un Okonkwo in grande giornata. Il portiere tiene in vita i suoi con una serie di interventi decisivi, negando il gol a Krépin Diatta ed Edo Kayembe. Dall'altra parte anche Federico Ravaglia si rende protagonista, respingendo nel finale il tentativo di Charlie Kelman e proteggendo il vantaggio dei padroni di casa.
Nel recupero arriva il colpo del definitivo 2-0. Il neoentrato Rocco Vata, subentrato dopo l'infortunio di Iker Bravo, serve con un preciso passaggio in profondità Jordan Zemura, che batte il portiere avversario con una conclusione potente. Il Watford chiude la gara con 22 tiri complessivi, di cui 10 nello specchio, contro i 14 tentativi del Charlton, fermatosi a tre conclusioni verso la porta. Nonostante il successo, gli Hornets restano nei bassifondi, al 20° posto, mentre il Charlton scivola dalla nona alla tredicesima posizione.