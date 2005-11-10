Non è un momento facile per i club della famiglia Pozzo, pronti a cambiare il secondo allenatore nel giro di poche settimane. Dopo l'ultimo posto in classifica dell'Udinese che ha portato all'esonero di Kosta Runjaic e alla nomina sulla panchina friulana di Paolo Zanetti; è ormai agli sgoccioli anche l'avventura di Alessio Dionisi in Inghilterra alla guida del Watford.

Dionisi vicino all'esonero

Ventiduesimo posto in classifica in Championship (la seconda divisione inglese), una differenza reti di -14 e nove sconfitte in sedici partite, l'ultima delle quali potrebbe costare molto caro ad Alessio Dionisi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, dopo aver incassato un sonoro 4-0 in casa dello Sheffield United, la dirigenza del Watford sarebbe pronta ad esonerare il suo allenatore, il quale completerebbe così un 2026 da incubo dopo l'addio dall'Empoli avvenuto lo scorso 10 marzo.

C'è già l'identikit del sostituto

Una decisione talmente apparecchiata e pronta ad essere ufficializzata, che già è comparso l'identikit di quello che sarà il possibile successione alla guida degli Hornets. Sempre come appreso dalla nostra redazione, infatti, la famiglia Pozzo è pronta ad affidarsi ad un tecnico inglese, che conosca le insidie di uno dei campionati più difficili al mondo e possa recuperare terreno allontanandosi dalle zone calde di classifica.