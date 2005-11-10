Lo avevamo anticipato nelle scorse ore, adesso è tutto confermato in via ufficiale: il Watford si è separato da Alessio Dionisi. L'ex tecnico di Empoli e Sassuolo - tra le altre - "ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra", riferisce il comunicato diramato dal club inglese e attualmente crollato in 21esima posizione in Championship.

I motivi del divorzio

Aarrivato in estate "dopo un'approfondita ricerca, aveva guidato la squadra a un inizio di stagione impressionante con una vittoria nella giornata d'apertura contro il Southampton e incoraggianti pareggi contro West Ham e Wrexham", si legge dalla nota trasmessa dal Watford. Tuttavia, un passaggio su tutti ha indotto il club inglese a chiudere i rapporti con Dionisi, dopo una serie di sole 3 vittorie in 13 partite conclusasi "nella sconfitta per 4-0 di ieri allo Sheffield United". Questo "ha costretto il club a prendere la difficile decisione di operare un cambiamento", si legge.

L'addio del ds

"Ringraziamo Alessio e il suo staff per la professionalità e per i loro sforzi", ha dichiarato il direttore sportivo Luke Dowling. "Come sono certo abbiano visto i tifosi, Alessio è davvero una brava persona e gli auguriamo il meglio per il futuro. Il processo per trovare un sostituto è iniziato e speriamo di essere in grado di annunciarlo a breve", ha riferito il dirigente del Watford ai canali ufficiali del club.