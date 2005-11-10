Il Watford non ha intenzione di cambiare allenatore: fiducia nel lavoro di Dionisi

Nonostante il ventesimo posto in Championship, la seconda divisione inglese, con già otto sconfitte in 15 partite di campionato e zero vittorie esterne il Watford non sembra intenzionato a sostituire Alessio Dionisi sfruttando la pausa per le nazionali. Lo riferisce Sky Sports News spiegando che la dirigenza ha intenzione di dare fiducia all’allenatore italiano nonostante una situazione critica in classifica.

Incombe l’ombra di Iordanescu?

Negli ultimi giorni, dalla Romania, erano arrivate voci di un possibile interessamento del Watford per il tecnico Edward Iordanescu, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Legia Varsavia in Polonia. Secondo i media locali le parti avrebbero anche avviato una trattativa, ma la notizia non ha trovato conferme in Inghilterra.

La posizione del Watford

Il Watford infatti vuole ancora dare tempo al tecnico scelto in estate sia per via della rivoluzione effettuata in estate, con l’arrivo di 12 nuovi giocatori, sia per i tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questa prima parte della stagione. La società è infatti convinta che la squadra debba ancora amalgamarsi e ambientarsi ai cambiamenti e possa svoltare la propria stagione nel corso dei prossimi mesi.