Ufficiale Will Still torna in Ligue 1: dopo Reims e Lens, il giovane tecnico belga allenerà l’Auxerre

Nuova tappa in Francia per Will Still, che è stato ufficialmente nominato allenatore dell’Auxerre. Il tecnico, 33 anni, ha firmato un contratto valido per due stagioni con opzione per una terza, tornando così protagonista in Ligue 1 dopo le esperienze con Reims e Lens.

L’accordo era stato definito nei giorni precedenti ed è stato ora ufficializzato dal club, che ha deciso di affidargli la guida della prima squadra in seguito all’addio di Christophe Pélissier, nonostante la salvezza ottenuta nell’ultima stagione. Per Still si tratta di un ritorno in un campionato che conosce molto bene e nel quale si è costruito una reputazione importante nonostante la giovane età. A Reims, infatti, aveva attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a una straordinaria serie di risultati positivi, con 19 partite consecutive senza sconfitte. Successivamente, il passaggio al Lens nell’estate 2024 aveva confermato la sua crescita, portando il club al 8° posto in Ligue 1.

Dopo una breve parentesi in Inghilterra alla guida del Southampton, conclusa nel novembre 2025, il tecnico aveva lasciato momentaneamente le scene prima di essere richiamato in Francia. "Dopo la mia esperienza all’estero avevo bisogno di un nuovo progetto solido e ambizioso", aveva dichiarato in passato parlando del suo percorso recente, sottolineando la volontà di tornare in un contesto competitivo.