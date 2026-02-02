Ufficiale Crisi Anderlecht, esonerato Besnik Hasi: al suo posto il fratello 35enne di Will Still

Brusco cambiamento in casa Anderlecht: dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro lo Standard Liegi, il club belga ha deciso di sollevare dall’incarico Besnik Hasi. L’allenatore albanese è stato convocato dalla dirigenza domenica sera e, a seguito dell’incontro, ha ricevuto la comunicazione del suo esonero. Al suo posto, ad interim, prende le redini della squadra Edward Still, fratello del noto Will Still (due anni di differenza tra i due), chiamato a preparare subito il prossimo impegno: giovedì in Coppa del Belgio contro l’Antwerp.

Hasi era arrivato ad Anderlecht appena prima dei playoff della scorsa stagione, ma non era mai riuscito a dare stabilità alla squadra. Nonostante la qualificazione alle semifinali di Coppa, i risultati in campionato sono stati deludenti: solo 5 punti conquistati nelle ultime 7 giornate, un rendimento che ha generato tensioni crescenti all’interno dello spogliatoio e tra la dirigenza. Il pareggio contro il Dender aveva già acceso un campanello d’allarme, l'ultimo k.o. ha fatto traboccare il vaso.

L'Anderlecht ha voluto comunque ringraziare Hasi per l’impegno e la dedizione dimostrati durante la sua esperienza alla guida della squadra. Ora la società punta a un cambio di rotta immediato, affidandosi a Edward Still per cercare di invertire il trend negativo e preparare la squadra al meglio per gli appuntamenti imminenti, con l’obiettivo di ritrovare competitività sia in campionato sia in Coppa.