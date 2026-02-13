Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus

Un esordio migliore Ana Capeta e la Juventus non potevano immaginarselo, anche se il pari finale probabilmente lascia un po' di amaro in bocca. La lusitana, arrivata nel mercato invernale dallo Sporting CP, dopo essersi seduta in panchina nella sfida di campionato contro il Como Women è infatti stata schierata dal primo minuto nel delicato scontro di Champions League contro il Wolfsburg e ha ripagato la fiducia come meglio non poteva.

Dopo appena sei minuti l’attaccante ha infatti sbloccato la gara segnando il gol del vantaggio bianconero per poi servire all’ora di gioco l’assist per il raddoppio firmato dalla centravanti Vangsgaard che sembrava mettere in ghiaccio sfida e qualificazione ai quarti di finale. Una prova di grande qualità e sostanza per una giocatrice arrivata per alzare ulteriormente il livello della Juventus, con il ritorno delle tedesche che è coinciso con la sua uscita dal campo per far posto alla compagna Beccari.

Attaccante dinamica, che può giocare su tutto il fronte offensivo, la nazionale portoghese (11 gol in 51 presenze) abbina intensità e senso del gol, sapendosi sacrificare per il bene della squadra e delle compagne. Arrivata in prestito dallo Sporting, con opzione per il riscatto, Capeta ha iniziato la nuova avventura con il piede giusto e se questo è solo l’antipasto nei prossimi mesi ci sarà da divertirsi. Anche perché la calciatrice classe ‘97 vorrà convincere il club bianconero a puntare su di lei anche per il futuro e alzare ulteriormente l’asticella delle proprie ambizioni a un’età che rappresenta un punto di svolta nella sua carriera finora vissuta tutta con la maglia biancoverde addosso.