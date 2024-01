Ufficiale Asia Bragonzi torna alla Juventus Women. Terminato il prestito alla Samp

Asia Bragonzi torna alla Juventus Women. L’attaccante, classe 2001, saluta la Sampdoria, con cui ha giocato, in prestito, la prima metà di questa stagione. Nove presenze in campionato e un gol messo a segno (proprio contro la Juve): questo il suo bottino in blucerchiato.

Ora un nuovo ritorno a casa, per riprendere il filo con la Juve, con cui ha già disputato 8 gare, segnando 5 reti tra la stagione 2018/2019 e la stagione 2019/2020, e con cui ha vissuto la primissima parte di questa annata sportiva.