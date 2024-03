Ufficiale Braghin rinnova con la Juve fino al '27: "Vogliamo riaprire un ciclo vincente in tempi rapidi"

Non solo l'addio, inatteso, del tecnico Joe Montemurro, in casa Juventus questa mattina è arrivato anche l'annuncio del rinnovo fino al 2027 del responsabile delle Women Stefano Braghin che ha fissato gli obiettivi per il futuro con la voglia di aprire un nuovo ciclo di vittorie: "Ringrazio la società per la fiducia nell'affidarmi una nuova fase di questo progetto che vivo dal primo momento. In piena armonia con la strategia del club, lavoreremo coniugando competitività e sostenibilità attraverso la valorizzazione di giovani talenti e con il supporto di campionesse che trasferiscano esperienza e senso di appartenenza a questi colori.

Pur con l’obiettivo di essere competitivi ai massimi livelli, come impone la tradizione del nostro club, per almeno un biennio, la qualificazione in UWCL e la partecipazione al relativo Group Stage saranno i nostri obiettivi principali, insieme alla valorizzazione delle nostre giovani calciatrici e alla riapertura di un ciclo vincente nei tempi più rapidi possibile".

Braghin poi dedica un saluto e un ringraziamento al tecnico australiano che saluta dopo quasi tre stagioni alla guida: "Ringrazio Joe a nome di tutta la famiglia Juventus per la passione e l’impegno profusi sin dal suo arrivo in bianconero, ma riteniamo che, nel miglior interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a Joe il meglio per il suo futuro professionale".