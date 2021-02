Canada femminile, maglia e comunicato per appoggiare il movimento "Black Lives Matter"

vedi letture

In occasione della sfida di SheBelives, il più importante torneo amichevole internazionale per nazionali femminili (che quest’anno a causa della pandemia vedrà solo squadre del continente americano in campo), il Canada ha deciso di scendere in campo contro gli Stati Uniti con una maglia speciale dedicata al “Black Lives Matter” e inginocchiandosi prima del fischio d’inizio. La squadra, con una nota ufficiale apparsa sui canali della Federcalcio canadese ha spiegato i motivi del gesto come si può leggere qui di seguito:

“Comprendiamo l'onore e il privilegio che è rappresentare il Canada, indossare la foglia d'acero e competere sulla scena mondiale. Quale privilegio, quale opportunità di utilizzare le nostre piattaforme per coltivare un vero cambiamento. Viviamo in una società che è stata disattenta e complice del sistema e delle ideologie che promuovono l'ingiustizia razziale contro i neri. Non possiamo più ignorare la realtà che questa ingiustizia razziale è molto viva in Canada. Come squadra non sosterremo la discriminazione chiara e inconsapevole che si è verificata e continua a verificarsi. In onore del mese della storia nera e delle persone che ci hanno aperto la strada, scegliamo di essere coraggiose e di continuare questo cammino e questa vittoria.

Come squadra, ci siamo impegnati a educare e migliorare la nostra consapevolezza sulle esperienze e le realtà che le nostre compagne di colore incontrano e le persone di colore affrontano ogni giorno. Continueremo a lavorare per una società in cui questa realtà non esista più. Stiamo in guardia per tutti. Stiamo in guardia per te”.