UFFICIALE: Si ammaina la bandiera della GOAT Sinclair: dopo 190 gol lascia la nazionale canadese

Si ammaina la bandiera della GOAT Sinclair: dopo 190 gol lascia la nazionale canadese

Dopo Megan Rapinoe un’altra leggenda del calcio femminile mondiale ha annunciato il suo addio alla propria Nazionale. Si tratta di Christine Sinclair, attaccante classe ‘83, che ha scritto una pagina irripetibile nel mondo del calcio segnando un record difficilmente eguagliabile come quello di gol segnati con la maglia della propria nazionale. Sinclair infatti con 190 gol in 320 presenze è la migliore goleador di tutti i tempi, uomini compresi.

Nel corso della sua lunghissima carriera con la maglia del Canada, iniziata nel 2000, Sinclair ha preso parte a sei Mondiali e quattro Olimpiadi segnando in maniera indelebile la storia della formazione del paese nordamericano sia in campo con le sue giocate, i suoi gol e il suo carisma, sia fuori con le sue battaglie per una maggiore equità fra uomini e donne. Nel suo palmares c’è un oro (nel 2021) e due bronzi (2012 e 2016) ai Giochi Olimpici, mentre il suo ultimo contributo alla causa è stata la qualificazione a Parigi 2024.

L’annuncio dell’addio è stato dato dalla stessa Sinclair attraverso i propri canali social, ma per lei la stagione non è ancora finita visto che con i suoi Portland Thorns è in corsa per il titolo della NWSL, il massimo campionato statunitense, con cui punta a chiudere una carriera leggendaria anche a livello di club.