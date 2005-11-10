Ufficiale Como Women, colpo statunitense in mezzo al campo: arriva Leilanni Nesbeth

La classe 2001 di origini bermudiane, che ha firmato un contratto con il club lariano fino al 30 giugno 2028

Nuovo colpo di mercato per il Como Women che ha annunciato "l’ingaggio a titolo definitivo di Leilanni Iris Nicole Nesbeth, centrocampista statunitense classe 2001 di origini bermudiane, che ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028".

La carriera dai Leilanni Nesbeth

Nata il 17 luglio 2001, Nesbeth arriva in Italia dopo un percorso di crescita internazionale che l’ha vista svilupparsi come calciatrice tra Bermuda, Inghilterra e Stati Uniti, maturando esperienza ai massimi livelli del calcio giovanile e professionistico.

Cresciuta a St. David’s Island, Bermuda, Nesbeth ha proseguito il proprio percorso calcistico alla Bede’s Senior School in Inghilterra, dove ha inoltre vestito la maglia del Brighton & Hove Albion nella stagione 2017/18. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti per entrare a far parte dei Florida State Seminoles, con cui ha conquistato due titoli NCAA nel 2021 e nel 2023, giocando sia come attaccante sia come centrocampista. Durante il percorso universitario ha inoltre contribuito alla vittoria di quattro titoli della ACC Conference ed è stata inserita per due volte nell’All-ACC Second Team.

Nel 2024 è stata selezionata dai Chicago Red Stars con la decima scelta assoluta del NWSL Draft, firmando un contratto triennale con il club. Dopo il cambio di denominazione della società in Chicago Stars FC, è rimasta in squadra per due stagioni e mezzo, prima di raggiungere un accordo consensuale per la risoluzione del contratto il 30 giugno 2026.

A livello internazionale, Nesbeth ha rappresentato Bermuda nelle selezioni giovanili, partecipando al Campionato CONCACAF Under-17 femminile 2018 e al Campionato CONCACAF Under-20 femminile 2020. Ha esordito con la Nazionale maggiore di Bermuda durante le qualificazioni al CONCACAF W Championship 2022.

Le prime parole della calciatrice statunitense

"Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Como Women. Ogni esperienza vissuta nel mio percorso mi ha aiutata a crescere come calciatrice e come persona, e non vedo l'ora di continuare a farlo in Italia” le sue prime parole con la maglia del Como Women. “Voglio mettere la mia energia e la mia personalità al servizio della squadra, contribuire ai successi del Club e dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi."