Ufficiale Ancora un colpo per il Como: arriva Wullaert in attacco. Ha vinto il titolo di capocannoniere

La belga classe '93 aveva lasciato a fine stagione l'Inter con cui nella passata stagione ha messo a segno 14 reti laureandosi migliore marcatrice della Serie A Women

Continua la campagna acquisti del Como 1907 fresco di promozione in Serie A Women e desideroso di recitare fin da subito un ruolo di protagonista come la controparte maschile. Il club lariano ha infatti annunciato l'arrivo della migliore marcatrice dello scorso campionato, quella Tessa Wullaert che aveva lasciato l'Inter dopo 14 reti nell'ultimo campionato.

Il Como 1907 annuncia l'arrivo di Tessa Wullaert

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l’ingaggio di Tessa Wullaert, con il club che prosegue il suo lavoro al fine di rafforzare la squadra in vista della prima stagione in Serie A Women.

L’attaccante approda al Como dopo aver concluso la sua esperienza all’Inter, reduce da una stagione 2025/26 terminata con il maggior numero di gol segnati e assist realizzati in Serie A Women. In un percorso che l’ha vista giocare al Wolfsburg, Manchester City, Anderlecht e Fortuna Sittard, Wullaert si è messa in mostra come una delle realizzatrici più prolifiche del panorama calcistico europeo.

Tessa è anche la leader per gol realizzati nella storia della Nazionale belga, comprendendo sia la Nazionale maschile che femminile, con 105 reti segnate. Nel marzo 2026 è diventata la settima giocatrice nella storia del calcio a realizzare almeno 100 gol con la sua Nazionale.

Wullaert porterà gol, leadership ed esperienza alla squadra di Selena Mazzantini, in vista della prima stagione in Serie A Women nella storia del club.

Le parole di O'Reilly e Wullaert

Heather O’Reilly, Head of Women’s Football del Como 1907 Femminile, ha commentato: "Tessa è un’aggiunta importantissima per noi. È una realizzatrice affermata e una grande leader. È al picco della sua carriera e siamo onorati che abbia scelto Como come nuova tappa della sua carriera".

Sul suo arrivo a Como, Tessa Wullaert ha dichiarato: "Sono molto contenta di essere qui, spero di portare le mie doti realizzative e nel servire assist a questa squadra. Sono qui per vincere molte partite, lavoro sempre al massimo e sono sempre a disposizione per migliorare e diventare la miglior versione di me stessa".