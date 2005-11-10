Ufficiale Napoli Women, per la difesa ecco Pleidrup: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione"

Nuovo innesto per la Napoli Women. Il club partenopeo ha infatti annunciato l'ingaggio Caroline Pleidrup. Questo il comunicato diramato dal club: "La Napoli Women comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall'Inter, le prestazioni sportive della difensore centrale danese Caroline Pleidrup.

Classe 2000, Pleidrup arriva dopo tre stagioni da protagonista con il Sassuolo e l'esperienza maturata nella prima parte dell'ultima stagione con l'Inter. Nel suo percorso ha inoltre vestito la maglia della Danimarca dalle selezioni giovanili fino alla Nazionale maggiore".

Il difensore azzurro ha così parlato ai canali ufficiali: "Le mie prime impressioni sulla Napoli Women sono molto positive. È una squadra, uno staff e una società che lavorano con grande impegno e dedizione, e non vedo l'ora di iniziare la stagione, contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi e dare il massimo".