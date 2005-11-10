Doppio innesto in casa Lazio: Freeman fra i pali e Holmstrom in difesa
Doppio innesto nel reparto arretrato per la Lazio Women di Gianluca Grassadonia. Il club biancoceleste ha infatti annunciato gli arrivi della portiera classe 2002 Freeman, lo scorso anno al San Diego Wawe, e della difenditrice Holmstrom dal Kvinner.
La nota della Lazio su Freeman
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. annuncia che Leah Freeman è una nuova calciatrice biancoceleste.
Portiere statunitense classe 2002, in patria, dopo le esperienze nelle selezioni dei college degli Oregon Ducks e dei Duke Blue Devils, ha vestito le maglie del Bay FC e del San Diego Wawe disputando la National Women's Soccer League. Nella sua carriera anche una presenza con la nazionale Under 20".
La nota della Lazio su Holmstrom
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Andrea Holmstrøm dal club norvegese LSK Kvinner
Difensore norvegese classe 1999, approda in biancoceleste dopo aver vestito in patria le maglie del Grand Bodø, Bodø/Glimt e del LSK Kvinner collezionando venticinque presenze nella massima serie del campionato scandinavo".