Dominguez (Conmebol): "Accordo con la UEFA per la Coppa Intercontinentale femminile"

Il calcio femminile si arricchisce di una nuova competizione internazionale: la Coppa Intercontinentale. L’annuncio è stato dato dal presidente della Conmebol Alejandro Dominguez che ai microfoni di ESPN ha annunciato l’accordo con la UEFA per una sfida fra le due squadre campionesse continentali: “Abbiamo firmato un accordo con la Uefa per la Coppa Intercontinentale di calcio femminile, il che significherebbe che la campionessa della Copa Libertadores femminile affronterà la vincente della Champions League europea”. Ora si attende di capire se la sfida sarà giocata in campo neutro con una sfida secca o se, come accadeva un tempo anche al maschile, si disputerà sulla doppia sfida da giocarsi in Europa e Sud America.