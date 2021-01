È sempre dominio Juventus. Sei titoli dal 2017/18 a oggi con un'altra tripletta italiana nel mirino

Salgono a sei i titoli che in poco meno di quattro stagioni la Juventus Women ha saputo mettere in bacheca certificando un dominio che solo la Fiorentina è riuscita a scalfire con la conquista di una Coppa Italia (l’edizione passata è stata annullata causa Covid-19) e una Supercoppa nella prima stagione in cui le bianconere erano nate. Per il resto la squadra di Rita Guarino ha portato a casa tre Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa mettendo sempre dietro la squadra viola in una sfida sentitissima anche a livello femminile. Un dominio che sembra destinato a continuare con la Juventus che punta a un’altra tripletta italiana (già conquistata nel 2018-19).

A mettere i bastoni fra le ruote alle bianconere in questa stagione potrebbe essere più il Milan della Fiorentina. Le viola sono infatti troppo attardate in classifica, -16 dalla capolista, e finora non sono riuscite a mettere in difficoltà la Juventus a differenza delle rossonere che hanno solo tre punti di ritardo dalla vetta e hanno perso di misura lo scontro diretto in campionato. Per scoprirlo non dovremmo attendere molto visto che nel prossimo fine settimana si tornerà in campo in Serie A con la Juventus già certa del titolo di campione d’inverno, ma che non riesce a scrollarsi di dosso la squadra di Ganz oltre che il Sassuolo di Piovani, vera rivelazione della stagione. Diverso il discorso in Coppa Italia dove, in attesa che si giochino le ultime due gare, sarò il sorteggio a dirci se Juventus e Milan si potranno incontrare o meno prima della finale, sempre che nessuna faccia passi falsi.