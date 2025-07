Ufficiale Inter, arriva una conferma fra i pali: riscattata Runarsdottir. Ha firmato un quadriennale

Dopo un'ottima stagione che le ha permesso di essere eletta come migliore portiera dell'ultima Serie A ed essere inserita nell'undici tipo del campionato per l'islandese Runarsdottir - che vedremo brillare all'Europeo al via domani - arriva la conferma da parte dell'Inter che ha riscattato il suo cartellino dal Bayern Monaco facendole firmare un quadriennale. Questa la nota della società meneghina:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento a titolo definitivo di Cecilía Rán Rúnarsdóttir. Il portiere islandese classe 2003, ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029.

Arrivata nell’estate del 2024, Cecilía ha subito lasciato il segno nella sua prima stagione in nerazzurro. Premiata come miglior portiere della Serie A Femminile, l’estremo difensore islandese ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia, chiudendo 10 gare senza subire reti e risultando decisiva in più di un’occasione. Sempre determinante tra i pali, si è distinta per le sue parate spettacolari, la sicurezza trasmessa alla squadra e una leadership silenziosa ma costante".