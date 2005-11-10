Ufficiale Fiorentina Femminile, Giorgia Bettineschi rinnova fino al giugno 2027

ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Giorgia Bettineschi fino al 30 Giugno 2027.

Il portiere viola ha scelto di prolungare la sua carriera a Firenze, dopo essere stata protagonista assoluta nel cammino di Coppa Italia nella scorsa stagione.

"Sono felice del rinnovo e pronta a proseguire il mio percorso di crescita personale e sportiva nella famiglia viola" ha commentato la portiera "Il mio ringraziamento va alla Famiglia Commisso, alla dirigenza e a tutta Firenze che mi ha accolta a braccia aperte e, a due anni dal mio arrivo, la sento ormai una seconda casa. L’obiettivo è continuare a crescere insieme e raggiungere nuovi traguardi, con la speranza di riportare vanto e gloria in questa città! Sempre Forza Viola!"