Il Covid-19 non dà tregua alla Coppa d'Asia: cancellati i tornei U17 e U20 al femminile

vedi letture

Il Covid-19 complica ancora i piani del calcio asiatico. Nella giornata di oggi infatti la AFC (la Federcalcio asiatica) ha annunciato l’annullamento di due competizioni giovanili femminili: la Coppa d’Asia Under 17 che doveva tenersi in Indonesia e quella Under 20 che doveva tenersi in Uzbekistan. Entrambe le competizioni si sarebbero dovute giocare il prossimo anno. Una decisione dettata dalla volontà di salvaguardare la salute e la sicurezza delle calciatrici. Le due competizioni sono state così rinviate al 2024 nelle stesse sedi.

Il Comitato Esecutivo dell’AFC ha inoltre deciso, in vista della Coppa d’Asia femminile in programma nel 2022 in India, di utilizzare la massima flessibilità nel definire le date della gare di qualificazione in programma a settembre di quest’anno, tenendo in considerazione le difficoltà che potrebbero derivano dalla disponibilità di host, dall'organizzazione del viaggio della squadra, dalla quarantena e dalle misure mediche imposte da diverse nazioni.Pertanto, l'AFC lavorerà ora con le relative associazioni membri ospitanti per finalizzare le date della competizione per completare le qualificazioni.