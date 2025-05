Ufficiale Inter, c'è il rinnovo della bandiera Merlo: l'esterna ha firmato fino al 2027

Prosegue ancora l'avventura di Beatrice Merlo con la 'sua' Inter. L'esterna difensiva infatti ha firmato un nuovo contratto con il club nerazzurro dove è cresciuta e dove dal 2014 milita in prima squadra con cui ha collezionato oltre 245 presenze con 27 reti. Questo il comunicato della società lombarda:

"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Beatrice Merlo. Il difensore classe 1999 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027".

“L’Inter è sempre stata la mia casa, la mia famiglia, il mio porto sicuro, quindi sono molto orgogliosa di continuare con questo club", sono le parole della calciatrice ai canali ufficiali del club: "Alla Beatrice del passato, che era completamente diversa, di crederci sempre, di continuare a fare quello che sa senza problemi perché alla fine si possono raggiungere grandi obiettivi”.

Quanto è importante la qualificazione Champions?

“Ha un valore molto grande , non ce l’aspettavamo. A inizio anno ci eravamo dette di pensare partita per partita, allenamento per allenamento, e alla fine abbiamo raggiunto un obiettivo che non ci aspettavamo, ma speravamo e l’abbiamo fatto tutte insieme con un gruppo unito, come squadra. Questo traguardo è stato il top, un sogno realizzato come gruppo, squadra e club. E penso che questa sia la cosa più importante".

Quanto sei cresciuta in questi anni e quali obiettivi ti poni per il futuro?

“Sono cresciuta mentalmente, sono una persona nuova. Obiettivi? Personalmente si può sempre crescere ed è questo che voglio fare anche rubando qualcosa dalle mie compagne che hanno caratteristiche che invece a me mancano. A livello di squadra invece vedremo, non voglio dire niente”