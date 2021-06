Italdonne, Girelli sui Paesi Bassi: "Sfida affascinante, ma non sarà una rivincita dei Mondiali"

L'attaccante dell'Italia femminile Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni della FIGC della sfida contro i Paesi Bassi, che eliminarono le azzurre all'ultimo Mondiale, in programma giovedì pomeriggio: “Non è giusto parlare di rivincita perché quella gara appartiene ormai al passato, ma si tratta di una sfida affascinante contro una squadra che andrà all'Olimpiade e che quindi sarà già pronta per fare una gara internazionale come si deve. Noi però vogliamo continuare a fare bene nel nostro percorso di crescita e sarà una gara importante per capire dove siamo. Possiamo ancora migliorare sotto ogni aspetto, dobbiamo tenere la mentalità avuta al mondiale che ogni tanto ci è mancata e migliorare sotto gli aspetti del gioco e del fisico. Ma questo è un gruppo prono al lavoro e al sacrificio e dobbiamo continuare così. - conclude Girelli parlando dei premi di miglior attaccante e miglior calciatrice dell'ultima Serie A - Sono soddisfazioni personali importanti per una calciatrice e sono anche importanti per il futuro perché più vinci più hai voglia di vincere, ma tutto passa dal lavoro e da quello che ho fatto in questi anni”.