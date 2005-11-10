Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"

L’attaccante Elisa Polli ha parlato ai microfoni di Vivoazzurro dopo il successo contro la Bielorussia nell’andata del primo turno dei play off per il Mondiale 2027 in cui ha messo a segno il suo primo gol con la maglia della Nazionale: “Il primo tempo è stato sofferto, non riuscivamo a sbloccare questa partita perché loro erano messe benissimo in campo. Nella ripresa ci siamo riuscite e abbiamo portato a casa questa vittoria”.

Sulla gara di ritorno

L'attaccante dell'Inter poi volge lo sguardo alla sfida di martedì a Firenze: “Ci sono ancora 90 minuti, dobbiamo preparare la prossima gara come abbiamo fatto per questa. Dobbiamo affrontare quella gara come quella appena giocata”.

Il primo gol in Azzurro

Infine Polli sottolinea la propria felicità per essersi sbloccata in Nazionale: “Sì, sono molto soddisfatta di aver segnato questo gol con questa maglia”.