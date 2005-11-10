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L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 20:11Calcio femminile
09.10.2026 20:11Calcio femminile
Fonti preferite
Sul neutro di Tbilisi le due attaccanti nella ripresa sbloccano una gara complicata contro una squadra molto chiusa. Un successo meritato in vista del ritorno a Firenze
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia sul neutro di Tbilisi, con un'atmosfera particolare viste le porte chiuse, ha la meglio sulla Bielorussia nell'andata del primo turno dei play off per il Mondiale del 2027. Una sfida più complicata del previsto contro una squadra che ha pensato più a difendersi che altro e che a lungo è riuscita, anche grazie alle parate di Voskobovich, a tenere il risultato fermo sul pareggio.

Come da copione è l’Italia a fare la gara contro una Bielorussia compatta, corta e che in fase di non possesso si schiera con un 5-4-1 che lascia pochi spazi soprattutto al centro e che costringe l’Italia ad allargare il gioco per creare spazi per Piemonte e i tagli delle esterne. La prima occasione vera arriva con Schatzer che si libera al tiro dalla distanza cogliendo la traversa.

Si alza la pressione azzurra

L’Italia fatica a uscire dalla pressione delle avversarie e creare occasioni da gol anche se intorno al 25° Glionna e Salvai impegnano Voskobovich in due occasioni consecutive con la portiera bielorussa che si salva in qualche modo.
L’occasione migliore del primo tempo arriva al 34° con Piemonte che serve l’accorrente Giugliano in area: la numero 10 però si fa ipnotizzare da Voskobovich che tiene a galla le sue compagne.

Stesso copione del primo tempo

Il copione non cambia nella ripresa, nonostante un cambio nelle padrone di casa, ma inizialmente i ritmi restano bassi e favoriscono la fase difensiva delle rossoverdi, con l’Italia che manovra cercando il varco giusto, ma raccogliendo solo un’altra traversa e qualche conclusione sporcata dalla difesa. Al 55° Glionna fa tutto bene in preparazione, ma poi perde il tempo per la battuta facendosi murare dalla difesa. Poco dopo invece è Bergamaschi a impegnare ancora una volta Voskobovich che si salva in angolo.

Piemonte e Polli regalano il successo

Soncin decide di aumentare il peso offensivo con l’ingresso di Bonansea, per Serturini, e Dragoni, per Schatzer, con Giugliano che torna in mezzo al fianco di Greggi. E i cambi danno subito il risultato sperato con Piemonte che su calcio d’angolo vince il duello fisico con la propria marcatrice e di testa sblocca la gara. L’Italia insiste anche dopo il vantaggio nel cercare di incrementare il bottino in vista anche della gara di ritorno al Franchi, ma continua a non essere incisiva come in altre occasioni e anche poco fortunata in un paio di conclusioni. Solo allo scadere infatti arriva il raddoppio con Polli, alla sua prima rete in azzurro, che da vera centravanti manda il pallone in fondo al sacco.

Il Tabellino di BIELORUSSIA-ITALIA 0-1

(fonte FIGC.it)

Bielorussia (4-4-2): Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kozyupa, Kazakevich; Kapustina (dal 45’ st Bohdan), Belaya (dal 45’ st Harshkova), Linnik, Kavaliova (dal 16’ st), Pratasiuk; Surovtseva (dal 30’ st Siniauskaya), Valiuk (dal 1’ st Alkhovik). A disp: Seuko, Svidunovich, Tsikhavodava, Maniukova, Charlionak, Voskobovich. All: Hryharau

Italia (4-3-3): Giuliani; Oliviero, Salvai, Lenzini, Bergamaschi; Giugliano (dal 41’ st Severini), Schatzer (dal 17’ st Dragoni), Greggi; Serturini (dal 17’ st Bonansea); Piemonte (dal 30’ st Girelli), Glionna (dal 41’ st Polli). A disp: Baldi, Durante, Boattin, D’Auria, Di Guglielmo, Rosucci, Cantore. All: Soncin

Arbitra: Vanderstichel (FRA). Assistenti: Rossignol (FRA) e Boudina (FRA). IV Ufficiale: Gerbel (FRA). Video Assistant Referee: Pignard (FRA)

Reti: 21’ st Piemonte (I), 46’ st Polli (I)

Note: ammonite Salvai (I), Siniauskaya (B). Recupero: 0’pt e 4’st. Gara disputata a porte chiuse

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