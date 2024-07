Ufficiale Lazio, nuovo innesto in difesa: dalla Sampdoria arriva Elisabetta Oliviero

vedi letture

“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Elisabetta Oliviero è una nuova calciatrice biancoceleste. Difensore classe 1997, Oliviero in carriera ha vestito le maglie di Cuneo, Sassuolo, Empoli e Sampdoria collezionando ben 127 presenze in Serie A. La calciatrice di Pompei, inoltre, lo scorso 23 febbraio ha esordito con la maglia della Nazionale scendendo in campo da titolare nel pareggio a reti inviolate contro l’Irlanda del Nord”.

Con questa nota il club biancoceleste ha annunciato l’arrivo di un nuovo innesto per la propria retroguardia. Oliviero saluta così la Sampdoria dopo due stagioni in cui ha collezionato 56 presenze, con una rete in Coppa Italia, contribuendo a due salvezze consecutive.