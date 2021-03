Napoli femminile, Nocchi e Goldoni: gol nuovi per puntare alla salvezza

Con la vittoria casalinga contro la Florentia San Gimignano, e la contemporanea sconfitta del San Marino Academy contro il Sassuolo, il Napoli ha riaperto la corsa salvezza portandosi a -1 dalle Titane con lo scontro diretto fissato per il 2 maggio da giocare fra le mura amiche. Una vittoria firmata da due protagoniste ritrovate come Isotta Nocchi ed Eleonora Goldoni.

La prima contro la sua ex squadra ha trovato i primi gol con la maglia partenopea: il primo di rapina in area, il secondo in perfetto contropiede dopo una palla persa dalle toscane in mezzo al campo. Nonostante la lunga attesa della calciatrici i due gol non potevano arrivare in un momento migliore della stagione con la corsa salvezza che è entrata nel vivo.

Per la seconda invece non si tratta del primo gol in azzurro, ma di quello che segna una sorta di rinascita dopo un periodo difficile a causa di qualche problema fisico di troppo. Una rinascita coincisa anche con il cambio di ruolo: da punta a mezzala d’attacco che il neo tecnico Pistolesi le sta cucendo addosso con profitto.

Due giocatrici ritrovate che possono dare una spinta in più verso una salvezza che dopo il girone d’andata appariva davvero complicata.