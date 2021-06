Roma femminile, Spugna: "Grande opportunità allenare un club così unico e prestigioso"

Prime parole al sito ufficiale della Roma per Alessandro Spugna neo tecnico della squadra giallorossa che innanzitutto vuole ringraziare chi l'ha preceduto sulla panchina e ora sarà dirigente: "Per prima cosa vorrei congratularmi con Betty Bavagnoli, con lo staff e con tutte le ragazze per la meritata conquista della Coppa Italia. - continua l'ex Empoli - Vorrei anche ringraziare l’AS Roma per la grande opportunità che mi è stata offerta, è per me un orgoglio essere stato scelto per dare continuità a un progetto così importante. Sono approdato in un club unico e prestigioso, in una squadra forte e con tifosi veramente passionali, nella città più bella del mondo. Non vedo l’ora di cominciare”.