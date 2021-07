Roma femminile, Thomas: "È tempo di una nuova avventura". La francese firmerà col Milan

Dopo due stagioni, e una Coppa Italia in bacheca, l'attaccante Lindsey Thomas saluta Roma e la Roma. La francese, che nella prossima stagione vestirà la maglia del Milan, ha affidato il proprio saluto ad Instagram: "Roma, non è mai facile salutare una città come te, una società come la tua e i tuoi tifosi.

Mi sono sentita a casa mia. Sono arrivata in punta di piedi, con l’entusiasmo di provare questa nuova avventura nel 2019. Ad oggi, parto a testa alta, orgogliosa di aver fatto parte di questa grande squadra, di questa società. Di aver partecipato alla conquista del primo trofeo dell’AS ROMA Femminile. - scrive ancora Thomas - Non è mai facile dirti ciao Roma, sei una città unica e magica. Mi hai lasciato un segno grande, un segno che mi ha sicuramente cambiato. Ti ringrazio per tutte le cose che mi hai dato. Per me è solo un arrivederci e non un ciao definitivo. È arrivato il tempo per me di provare una nuova avventura, di confrontarmi con altre difficoltà, di scoprire altre cose. Noi ci rivedremo di sicuro sul campo".