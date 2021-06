Sassuolo femminile, Bugeja: "Miglior giovane della A? Sono orgogliosa. Merito di tutta la squadra"

Premiata come migliore giovane dell’ultima Serie A femminile l’attaccante del Sassuolo Haley Bugeja ha parlato ai canali ufficiali neroverdi del premio spiegando che il merito va condiviso con tutta la squadra: “Sono molto felice di questo premio perché durante la stagione ho lavorato tanto e sono orgogliosa. Però devo tanto alle mie compagne di squadra, tutto questo senza di loro non sarebbe stato possibile. Questo premio non è solo mio, ma anche loro. - continua la maltese classe 2004 – Sono contenta anche per il premio ricevuto da Dubcova (miglior centrocampista del campionato), perché si tratta di una grandissima giocatrice ed è un onore per me giocarci assieme. Ogni anno il calcio femminile diventa più grande, quindi per noi è una cosa speciale, ci sentiamo importanti. Noi siamo forti e sono felice per il nostro movimento”.