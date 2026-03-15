Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1

Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:19Calcio femminile
Alessandra Stefanelli

Solo un pareggio per la Roma Femminile nel match di stasera contro la Fiorentina. Finisce 1-1 con le Viola in vantaggio per gran parte del match grazie alla rete di Janogy. Di Galli al 77’, invece, il gol del pareggio giallorosso che ha evitato la sconfitta.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Genoa 1-1
23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1
68' Monnecchi
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
49' Kyvag
Domenica 15 marzo
Roma-Fiorentina 1-1
43' Janogy (F), 77' Galli (R)
Lunedì 16 marzo
Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 30*, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12*, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8

* una gara in meno

Articoli correlati
Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto" Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa... Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1' Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1 Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1
Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto" TMWRoma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve.... Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve. La classifica
Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La... Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La classifica
Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La... Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica... Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e... Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"... Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
4 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Fabregas sul mancato saluto di Gasperini: "Io sono sempre andato a salutare un collega..."
Immagine top news n.2 Milan, Tare: "Per Modric sarà decisione facile, il contratto è già pronto perché c'è l'opzione..."
Immagine top news n.3 Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Immagine top news n.4 Che colpo del Como. Dopo la Juve spazza via anche la Roma e ora è in pole per la Champions
Immagine top news n.5 Como-Roma 2-1, le pagelle: Douvikas azzanna Svilar, Da Cunha non si tiene. Gasp sbaglia
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Como batte la Roma e si riprende il quarto posto
Immagine top news n.7 Roma in 10, ma Fabregas la vince con i cambi: 2-1 del Como, la zona Champions è sua
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Allegri toglie Leao e lui non la prende bene: "Mancano ancora 20 minuti, non cambiarmi"
Immagine news Serie A n.2 Como, Diao dopo il 2-1 alla Roma: "Il nostro segreto? Lavoriamo bene con lo staff tecnico"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Dallinga ritrova il gol: "Non una partita perfetta, ma che partenza"
Immagine news Serie A n.4 Scatto Champions del Como, ma che polemiche con la Roma. Tare parla di Modric: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini replica a Fabregas: "Non stimo i comportamenti del Como"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Hiljemark si gode finalmente tre punti: "La squadra non voleva morire"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Punto di cuore e impegno, oggi non si doveva perdere"
Immagine news Serie B n.2 Triestina in D, Marino: "Fatto di tutto per ritardare il più possibile il verdetto"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Gorgone: "Due punti persi. Con l'Entella sarà una partita importantissima"
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol-Pescara 0-0, le pagelle: Di Nardo, che errore! Tait da rosso, Insigne ok
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Pescara spreca l'occasione a Bolzano: 0-0 con l'uomo in più contro il Sudtirol
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Cancellotti: "Vittoria molto importante in un campo difficile. Felice del gol"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Volpe esulta: "Tre punti vitali, ma conquistati soffrendo"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Filograna: "Vittoria che dà morale, ora puntiamo alla salvezza matematica"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: vittorie in rimonta per Cittadella e Casertana, ok Cerignola
Immagine news Serie C n.4 Ternana, ko con la Vis Pesaro: Liverani a rischio esonero, la società riflette
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, Brambilla: "Alziamo l'asticella: dobbiamo puntare ai playoff"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i parziali: Virtus Verona avanti, vincono anche Dolomiti Bellunesi e Lumezzane
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile e maschile in campo insieme, i tifosi protestano: "Rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: Milan corsaro in casa della Juve. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, i risultati della 16ª giornata: è pari tra Como Women e Ternana. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?