Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1
Solo un pareggio per la Roma Femminile nel match di stasera contro la Fiorentina. Finisce 1-1 con le Viola in vantaggio per gran parte del match grazie alla rete di Janogy. Di Galli al 77’, invece, il gol del pareggio giallorosso che ha evitato la sconfitta.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 16ª GIORNATA
Già giocate
Parma-Genoa 1-1
23' Rabot (P), 62' Vigilucci (G)
Napoli Women-Lazio 0-1
68' Monnecchi
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
49' Kyvag
Domenica 15 marzo
Roma-Fiorentina 1-1
43' Janogy (F), 77' Galli (R)
Lunedì 16 marzo
Ore 12.00 - Sassuolo-Inter
Classifica della Serie A Women - Roma 37, Inter 30*, Juventus 28, Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12*, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8
* una gara in meno