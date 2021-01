Serie A femminile, si torna in campo dopo la pausa: spiccano Inter-Juve e Sassuolo-Empoli

Dopo la lunga pausa invernale la Serie A femminile riprende il proprio cammino con l’ultima giornata del girone d’andata. La Juventus, già certa del titolo di campione d’inverno, sarà di scena domenica all’ora di pranzo contro l’Inter a Milano per il derby d’Italia al femminile. Le bianconere partono ovviamente con i favori del pronostico, galvanizzate anche dalla vittoria in Supercoppa Italiana, ma potrebbero accusare un po' di stanchezza in più rispetto alle nerazzurre per le diverse sfide già giocate nelle ultime settimane. Inoltre la squadra di Sorbi sogna uno sgambetto a una big.

L’altro big match è fra due squadre poco attese alla vigilia del campionato, ma che si sono rivelate con bellissime realtà in questa stagione. Si tratta di Sassuolo ed Empoli, rispettivamente terza e quarta forza del campionato, che stanno mostrando un ottimo gioco, lanciando giovani molto interessanti e mettendosi alle spalle squadre più quotate e di maggior blasone. Una sfida che andrà in scena al sabato e che dirà se la squadra di Piovani potrà insidiare il secondo posto del Milan. Le rossonere apriranno il turno andando a far visita all’Hellas Verona determinata a riprendere da dove aveva lasciato per staccarsi dalla zona retrocessione. Sempre al sabato pomeriggio scenderanno in campo anche Pink Bari e Florentia San Gimignano: le pugliesi sono alla ricerca di un risultato utile che manca da troppo tempo, mentre le neroverdi toscane vogliono allungare la striscia positiva e magari cogliere la prima vittoria esterna stagionale.

A chiudere la giornata ci sarà la sfida, molto sentita, fra Roma e Napoli: le giallorosse potrebbero schierare fin da subito Elena Linari, vero e proprio colpo di mercato, per tornare alla vittoria e iniziare un nuovo percorso che si spera sia meno altalenante rispetto al passato. Il Napoli invece ha bisogno assoluto di punti per continuare a sperare nella salvezza con la società che non sta facendo mancare i rinforzi per il nuovo tecnico Pistolesi. L’altra gara invece vedrà la Fiorentina, reduce dalla sconfitta in Supercoppa, ospitare il San Marino Academy in un gara solo sulla carta semplice.

Il programma dell’11^ giornata

Sabato 16 gennaio

Hellas Verona-Milan ore 12:30 (diretta su TIMVISION e Sky Sport)

Pink Bari-Florentia San Gimignano ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Sassuolo-Empoli ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Domenica 17 gennaio

Inter-Juventus ore 12:30 (diretta su TIMVISION e Sky Sport)

Roma-Napoli ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Fiorentina-San Marino Academy ore 14:30 (diretta su TIMVISION)

Classifica: Juventus 30, Milan 27, Sassuolo 22, Empoli 17, Inter 14, Fiorentina 14, Roma 13, Florentia San Gimignano 13, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8,Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 11, Giacinti (Milan) 8, Sabatino (Fiorentina) 8, Dubcova (Sassuolo) 7, Pirone (Sassuolo) 6, Bugeja (Sassuolo) 6, Lazaro (Roma) 6, Serturini (Roma) 6, Polli (Empoli) 6