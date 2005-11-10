Calciomercato Roma, Soule ribadisce il no all'Arabia. In pole c'è il Sunderland (di un ex giallorosso)

Soule non è considerato incedibile dalla Roma e il club ha aperto alla possibilità di una cessione. Non per svendere uno dei talenti della rosa, ma per un'esigenza ben precisa: generare una plusvalenza tra i 15 e i 20 milioni di euro, fondamentale per costruire quel tesoretto necessario a finanziare l’assalto al sostituto.

Sotto 35 milioni non si scende

La linea della Roma, sottolinea appunto il Corriere dello Sport, è chiara e non ammette sconti: per meno di 35 milioni di euro il club giallorosso non tratta. Per quanto riguarda le possibili destinazioni, Soule guarda con interesse all’orizzonte inglese. La Premier rappresenta una destinazione gradita e l’eventuale chiamata del Sunderland verrebbe presa in seria considerazione. Sullo sfondo restano anche alcuni club della Bundesliga, mentre ancora una volta invece l’argentino ha respinto le ricche offerte arrivate dalla Saudi Pro League.

Ghisolfi, chi si rivede

Tornando alla Premier, occhio al Sunderland. Perché Florent Ghisolfi, l’uomo che due estati fa aveva puntato con decisione su Matías Soulé investendo circa trenta milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, adesso è pronto a riprovarci.