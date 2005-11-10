Ufficiale Ternana Women, Pellegrino Cimò torna alla Roma. In due rescindono e Vigliucci va al Bologna

La Ternana Women ha annunciato l'addio di quattro calciatrici che hanno vestito la maglia rossoverde nella passata stagione. Di seguito il comunicato ufficiale delle umbre:

Si concludono i percorsi con la Ternana Women di tre calciatrici mentre per una quarta c’è una nuova esperienza in prestito.

Termina il prestito annuale di Giada Pellegrino Cimò, che fa così ritorno alla Roma dopo una stagione da protagonista con la maglia rossoverde. L’attaccante, inserita nella Top 11 Under 23 del campionato, ha collezionato 21 presenze e 6 reti tra campionato e coppe, lasciando il segno nella prima storica stagione della Ternana Women in Serie A.

Salutano il club anche la centrocampista Virginia Di Giammarino e l’attaccante Maddalena Porcarelli, con cui la Ternana Women ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Di Giammarino conclude la sua esperienza in rossoverde dopo una stagione chiusa con 26 presenze complessive. Per Porcarelli si chiude invece un percorso durato tre stagioni, durante le quali ha totalizzato 53 presenze e 11 reti, prendendo parte anche allo storico campionato culminato con la vittoria del campionato di serie B e la promozione della Ternana Women in Serie A.

Lascia temporaneamente il rossoverde anche Chiara Vigliucci. Dopo quattro stagioni a Terni, un campionato di Serie B vinto, 104 presenze e 20 gol è pronta ad affrontare una nuova avventura in prestito con la maglia del Bologna nel campionato di serie B.

A tutte va il ringraziamento della Ternana Women per aver fatto parte della storia rossoverde.

A Giada, Virginia e Maddalena un grande in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera, mentre a Chiara i migliori auguri per questa nuova esperienza.