Ufficiale Il Como Women saluta Rizzon. L'ormai ex capitana passa al Genoa a titolo temporaneo

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como Women "comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Giulia Rizzon al Genoa.

Capitana e simbolo della squadra, Giulia Rizzon ha scritto pagine importanti della storia del Como Women. Arrivata al Club in Serie C, ha accompagnato con leadership, dedizione e spirito di appartenenza il percorso di crescita della squadra, contribuendo in maniera determinante alla storica promozione in Serie A.

Punto di riferimento dentro e fuori dal campo, ha sempre rappresentato i valori del Club con professionalità, impegno e attaccamento alla maglia. Nel corso della sua esperienza in maglia lariana ha inoltre raggiunto il prestigioso traguardo delle 200 presenze in Serie A, confermandosi tra le calciatrici più rappresentative della sua generazione nel panorama nazionale.

A Giulia va il più sincero ringraziamento da parte della proprietà, della dirigenza, dello staff, delle compagne e di tutti i tifosi per il contributo dato alla crescita del Club e per aver lasciato un segno indelebile nella storia del Como Women.

A lei va l'augurio delle migliori soddisfazioni personali e professionali per questa nuova avventura".

Segue quindi la nota del Genoa: "Giulia Rizzon è una nuova giocatrice del Genoa Women, arriva a titolo temporaneo dal Como Women con contratto fino al 2027.

Nata il 24 settembre 1993 a Crema. Centrale difensivo, Giulia ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Mozzanica, nel 2009 è salita in prima squadra. In 11 anni ha totalizzato più di 150 presenze e diversi gol. Nel 2019 è passata alla Riozzese poi diventata Como Women. Dopo più di 250 presenze e la fascia di capitano al braccio, oggi arriva a Genova per una nuova esperienza con la nostra maglia.

Benvenuta a Genova, Giulia!".