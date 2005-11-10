Ufficiale Il Carpi nel segno di...un carpigiano doc. Casarini rinnova con i biancorossi fino al 2028

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi si dice "lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Federico Casarini, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà al biancorosso fino al 30 Giugno 2028.

Casarini, centrocampista classe 1989, con all’attivo 49 presenze e 6 reti in biancorosso, si appresta ad iniziare un’altra stagione con la maglia del Carpi, squadra della sua città".

E sempre ai canali ufficiali del club, a margine del comunicato, fanno seguito le prime parole del calciatore dopo la firma: "Sono contentissimo di aver prolungato per 2 anni il rapporto con il Carpi. È stata una scelta condivisa con il Presidente, che ringrazio molto. Proseguo un percorso importante nella squadra della mia città, sono veramente contento di questa opportunità: voglio ripagare la fiducia del Presidente e della Piazza".