Ufficiale Parma, Pinther saluta a titolo definitivo: l'attaccante firma con lo Strasburgo

Il Parma ha annunciato l'addio dell'attaccante austriaca Pinther, classe '98, in Francia. La calciatrice era rientrata dal prestito al Como Women dello scorso gennaio e ora saluta a titolo definitivo il club emiliano. Questo il comunicato delle ducali:

"Parma Calcio 1913 comunica che l'attaccante Viktoria Pinther è stata ceduta a titolo definitivo al Racing Club de Strasbourg Alsace .

La calciatrice austriaca, approdata in gialloblu nell'estate del 2025, nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Como Women, in virtù di un trasferimento a titolo temporaneo nel mercato invernale.

Parma Calcio desidera ringraziare Viktoria per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrate durante la sua esperienza e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".