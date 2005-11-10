Ufficiale Vicenza, rinnovo annuale per Talarico: sarà alla quarta stagione in biancorosso

L’esperienza del centrocampista Raul Talarico al Vicenza, club in cui è cresciuto, proseguirà anche nella prossima stagione di Serie B. Il club veneto ha infatti annunciato il rinnovo del calciatore che può giocare sia da centrale sia da esterno sulla destra. Questo il comunicato ufficiale:

"La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Raul Talarico fino al 30 Giugno 2027. Da parte di tutto il Club i più sentiti auguri a Raul per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso".

Talarico sarà alla quarta stagione in prima squadra a Vicenza dopo aver disputato 20 presenze, con tre reti in Primavera, e un passaggio in prestito alla Virtus Verona nel 2022/23 in Serie C. In questi tre anni il classe 2002 ha messo insieme 81 presenze con sei reti all’attivo.

“Tanta felicità, voglio ringraziale la società, i direttori, il mister e il suo staff e tutti i miei compagni-. Sono carico per questa nuova stagione e non vedo l’ora di iniziare. Sicuramente dobbiamo partire con entusiasmo per la vittoria dello scorsa campionato, ma consapevoli che ci saranno difficoltà. Sicuramente carichi per toglierci tante soddisfazioni. Dedico il rinnovo alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutte le persone che mi vogliono bene. - queste le sue parole ai canali ufficiali del club - Il momento più iconico della scorsa stagione? È sicuramente la festa in Piazza del Signori, vedere la città così gremita di tifosi è stato incredibile. Ai tifosi voglio dire un immenso grazie per il loro sostegno, li aspettiamo allo stadio quest’anno perché ci sarà sicuramente bisogno di loro per toglierci delle soddisfazioni insieme".