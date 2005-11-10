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Benevento, ecco il secondo rinforzo dell'estate: Siatounis ha firmato per 3 anni
"Il Benevento Calcio rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Antonis Siatounis. Il calciatore greco, nato nel 2002, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2029". Con questa nota il club giallorosso ha annunciato il secondo colpo di questo mercato estivo.
Il centrocampista greco arriva a parametro zero dopo essersi svicolato dal Potenza dove nell'ultimo anno e mezzo aveva messo a segno otto reti in 62 presenze mettendosi in luce come uno dei giocatori più positivi del Girone C di Serie C. Per Siatounis si tratta di un ritorno in Serie B visto che aveva esordito in cadetteria, giocando però appena due gare, con la maglia del Monza nel 2021/22.
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