tmw radio Romanelli (P&P): "Pressing del Sassuolo per Cantore, la Juve è d'accordo"

Claudia Romanelli, avvocato di riferimento per il mondo del calcio femminile dell'agenzia P&P Sport Management è intervenuta in diretta a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio: "Nonostante l'anno intenso siamo riusciti a raggiungere e superare gli obiettivi preposti. Contiamo un numero importante di giocatrici, ragazze di prospettiva o già affermate. Il lavoro sull'internazionale aumenta e i rapporti coi club sono sempre più solidi".

Cantore potrebbe andare al Sassuolo?

"Sofia è estremamente equilibrata, ci ho fatto lunghe chiacchierate assieme a Braghin, che alle sue ragazze ci tiene. L'idea di farsi un altro anno a farsi le ossa, per farsi trovare pronta un domani alla corte della Juve, è una decisione condivisa da tutti. Abbiamo avuto tante proposte, si è fatta apprezzare sia come atleta che come persona. Il Sassuolo ha fatto un pressing importante ed è una squadra che piace molto, le trattative sono a un buon punto. La Juve vede al bene delle ragazze proprio come noi e assieme abbiamo deciso di fare così".

Di Bragonzi e Ippolito che ci dice?

"Asia ha concluso con un lieve infortunio che le ha impedito di giocare le ultime partite con l'Hellas, esperienza comunque importante per far vedere la sua stoffa e che sa tenere il campo. Nella prossima stagione dovrà continuare il suo percorso, consolidando la sua posizione in Serie A. Potrebbe anche restare a Verona, è una realtà che mi piace molto. Dalila invece ha bisogno di giocare e respirare quel clima di competitività che la caratterizza. Si sta comunque trovando bene nell'ambiente Juventus".

