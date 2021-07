tmw Sampdoria Women, in arrivo anche Musolino in prestito dalla Juventus

La Sampdoria Women non preleverà solo la centrocampista classe 2002 Kristin Carrer della Juventus. Il club ligure infatti ha trovato l'accordo coi bianconeri per il prestito di un'altra promessa bianconera come Letizia Musolino, centrocampista classe 2003 che lo scorso anno ha vestito la maglia del San Marino Academy. La calciatrice è già a Genova in attesa dell'inizio del ritiro della squadra blucerchiata.