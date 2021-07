tmw Samp Women, in arrivo i primi colpi: Spinelli, Tarenzi, Novellino e Carrer

vedi letture

La Sampdoria è pronta ad annunciare i primi quattro colpi in vista della prossima stagione. Il club blucerchiato ha infatti praticamente chiuso per i difensori Giorgia Spinelli, classe '94 lo scorso anno al Milan, Deborah Novellino, classe '97 lo scorso anno alla Pink Bari. A centrocampo invece arriverà la promettente Kristin Carrer, classe 2002 della Juventus, mentre in attacco è vicinissima Stefania Tarenzi, classe '88 lo scorso anno in forza all'Inter.