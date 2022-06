ufficiale Cantore torna a casa. L'attaccante rientra alla Juventus Women e rinnova

Dopo la parentesi con il Sassuolo, per Sofia Cantore è tempo di tornare a casa: dal 1° luglio l'attaccante riabbraccia infatti la Juventus Woman, prolungando fino al 2024 il contratto con il club.

Ecco la nota:

"In questi anni è cresciuta e maturata, limando i suoi limiti e affinando i suoi punti di forza. Ora, per Sofia Cantore, è il momento di tornare a casa. Dal 1° luglio farà nuovamente parte delle Juventus Women: per lei contratto fino al 2024 e maglia numero 9.

Il ritorno di Cantore è il punto d’arrivo di un percorso iniziato nel 2019 quando, dopo due stagioni in bianconero, aveva fatto le valigie per mettere nel suo bagaglio altre esperienze, salutando con un arrivederci. Così prima il Verona, dove ha collezionato, in Serie A, 3 gol in 14 presenze, in seguito la Florentia, con 9 reti in 22 apparizioni e nell’ultima stagione il Sassuolo: 14 gare in A, 8 gol e un ruolo da protagonista assoluta nel gioco neroverde. Poi la frattura del perone destro l’ha costretta a fermarsi prima dello sprint finale. Era febbraio e da allora Sofia ha cominciato a lavorare per essere pronta all’alba della nuova stagione, che prenderà il via a tinte bianconere.

Due scudetti e una Coppa Italia, venticinque presenze totali e cinque gol, di cui quattro in Serie A e uno in Coppa Italia: così aveva messo in pausa la sua storia con la Juventus. Ora è arrivato il momento di riprendere il filo. Con grandi obiettivi davanti e la voglia di vivere insieme altre emozioni indimenticabili.

Bentornata, Sofia! Non vediamo l’ora di rivederti in campo!".