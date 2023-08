ufficiale Como Women, il rinforzo tra i pali arriva dall'Inter. In prestito c'è Gilardi

È con una nota ufficiale che il Como Women "ufficializza l’ingaggio della calciatrice Astrid Gilardi, in prestito dall’Inter. Portiere classe 2003, Astrid muove i primi passi nel mondo del calcio con la scuola calcio maschile della Polisportiva Mandello, società del suo paese d’origine. Nel 2014 ha l’opportunità di esordire nel calcio femminile, giocando nel Real Meda.

Dopo tre stagioni al Meda, nel 2017 si trasferisce nella squadra Primavera dell’Inter Women, esordendo poi in Prima Squadra.

Viste le prestazioni in maglia neroazzurra, viene convocata nella nazionale italiana U16, per poi andare in nazionale U17 l’anno successivo. Nel 2022 viene convocata in nazionale U19, dove conta tre presenze.

Per Astrid inizia ora un nuovo percorso con il Como Women, dove indosserà la maglia nr.1".

Con l’inizio degli allenamenti, queste le sue prime parole, raccolte dai canali ufficiali del club: “Sono entusiasta di iniziare questa avventura e di mettermi in gioco ogni giorno per migliorare. Non vedo l’ora di iniziare e di dare una mano alla squadra per raggiungere i nostri obiettivi”.