ufficiale Inter Women, Debever saluta: "Un onore vestire questa maglia"

vedi letture

Dopo due stagioni termina l'avventura all'Inter Women del difensore Julie Debever. Ad annunciare l'addio è la stessa calciatrice francese con un post su Instagram dove si legge: "Un segno indelebile. La vita è fatta di pagine che si girano, ognuna di queste è un capitolo del libro della nostra vita.

Per me è tempo di voltare la pagina “Inter” per crescere ulteriormente come calciatrice e come donna. È un grande onore per me aver indossato questa maglia. Voglio ringraziare lo staff, le giocatrici, la dirigenza e i tifosi che rendono questo club così speciale".