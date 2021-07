ufficiale L'ex Juventus Aurora Galli è una nuova calciatrice dell'Everton. Accordo biennale

Inizia l'avventura in Premier League di Aurora Galli, centrocampista ex della Juventus. L'italiana è infatti da oggi una nuova calciatrice dell'Everton. Per lei accordo biennale con opzione per una ulteriore stagione.