ufficiale Liverpool Women, dopo oltre un decennio arriva il divorzio con Jepson

vedi letture

Dopo oltre un decennio finisce, di comune accordo, il rapporto fa Vicky Jepson e il Liverpool. L’allenatrice, classe ‘88, aveva infatti iniziato da giovanissima nel 2009 a lavorare coi Reds prima come responsabile per il calcio femminile e poi come allenatrice nel settore giovanile fino ad arrivare nel 2018 alla guida della prima squadra. “È con il cuore pesante che annuncio che la mia esperienza al Liverpool è terminata, lascio il posto che amo e il club che ho chiamato casa per oltre un decennio. Ho visto crescere tante giovani con la maglia dei Reds indosso e questo mi riempie di immenso orgoglio. - continua Jepson salutando i tifosi – Voglio ringraziarvi per il supporto che ci avete sempre dato e che sicuramente continuerete a dare”.